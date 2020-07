« Devi morire », « Morirai di parto », « Ritorna al tuo paese », « È nato lo sgorbio? ». È questo il tenore dei messaggi inviati per anni dalla 33enne P.C. , della provincia di Trapani, alla nuova compagna del suo ex fidanzato tramite profili fake su Facebook. Per le ripetute offese e minacce la donna è stata denunciata. Lo scorso marzo, la vittima si è presentata negli uffici della sezione di polizia postale e delle comunicazioni di Trapani per sporgere querela.

«Devi morire», «Morirai di parto», «Ritorna al tuo paese», «È nato lo sgorbio?». È questo il tenore dei messaggi inviati per anni dalla 33enne P.C., della provincia di Trapani, alla nuova compagna del suo ex fidanzato tramite profili fake su Facebook. Per le ripetute offese e minacce la donna è stata denunciata. Lo scorso marzo, la vittima si è presentata negli uffici della sezione di polizia postale e delle comunicazioni di Trapani per sporgere querela.

Dal 2018 la donna riceva messaggi che la minacciavano di morte e la ingiuriavano con parole offensive. A essere presi di mira erano anche il compagno e il loro bambino. In un messaggio, c'era anche la foto di un’ecografia con la scritta «il figlio che ha avuto con un’altra prima di te». Tutte le conversazioni arrivate da profili falsi non erano firmate.

Ricevuta la denuncia, il personale della polizia postale ha sentito il compagno della vittima. Fin da subito, i sospetti si sono concentrati sulla ex fidanzata dell’uomo. Tesi poi confermata dallo svolgimento delle indagini tecniche. Infatti, dall'analisi dei tabulati telematici, è stato possibile appurare che dietro ai profili fake denominati Occhi blu e Lady D si celava proprio l’identità della 33enne.

L'ex fidanzata del compagno, dal 2015 - periodo in cui la storia era terminata - non si sarebbe arresa alla fine della relazione, e avrebbe continuato a tormentare l’ex fidanzato e l’attuale compagna. Lo scorso 15 luglio, il personale della sezione di polizia postale di Trapani ha notificato alla donna l’avviso di conclusione delle indagini. La donna è stata avvertita che, nel caso perseverasse, la procura potrà anche richiedere al gip una misura cautelare personale che potrà consistere anche nella custodia cautelare in carcere.