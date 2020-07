Un Giro d'Italia rivoluzionato causa pandemia Covid-19 . La corsa rosa di ciclismo comincerà, in via del tutto inedita, il 3 ottobre e lo farà dalla Sicilia. Come previsto saltano le tre frazioni in Ungheria e nell'isola, contrariamente al programma, le tappe non saranno più tre ma quattro. Secondo quanto comunicato in queste ore domenica 4 ottobre la nuova tappa prevede la partenza da Alcamo con i ciclisti che dovranno raggiungere il traguardo di Agrigento. Il via del Giro è previsto il giorno prima, 3 ottobre , da Monreale. Si tratterà di una cronometro individuale di circa 16 chilometri con arrivo a Palermo . Sul capoluogo siciliano nelle scorse settimane c'era stato un lungo botta e risposta tra il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore regionale al Turismo Manlio Messina . Sicuro, il primo, della partenza da Palermo. Netto nella sua smentita il secondo. Alla fine aveva ragione proprio l'esponente della giunta di Nello Musumeci.

Passata la seconda tappa (Alcamo-Agrigento) sarà la volta del primo grande appuntamento in salita. Confermata la frazione Enna-Etna, con arrivo finale nel magico scenario di piano Provenzana, sede della stazione sciistica situata nel versante nord del vulcano a poco più di 1800 metri di altezza sul livello del mare. Martedì 6 ottobre invece ultima tappa sull’isola, con la quarta frazione da Catania a Villafranca Tirrena di 138 chilometri, adatta ai velocisti. Per il capoluogo etneo viene mantenuta la tradizione delle partenze, come già avvenuto nell'edizione 2019 con la Catania-Milazzo.

«Quest’anno il Giro d’Italia partirà dalla Sicilia - spiega attraverso una nota stampa il presidente della Regione Nello Musumeci - Abbiamo raggiunto questo accordo con RCS Sport e dal 3 al 6 ottobre la carovana Rosa farà quattro tappe nell'isola prima di raggiungere il continente. Un grande evento, non solo sportivo. Si tratta di uno sport antico e che conta in Sicilia tantissimi appassionati ma è anche un grande evento di promozione turistica, con il Giro d’Italia che metterà in evidenza le parti più belle e gli aspetti paesaggistici più interessanti del nostro territorio. Un’occasione buona per fare sport e fare turismo e per far conoscere in Italia e nel mondo la parte migliore della nostra terra».