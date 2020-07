Quarantacinque dosi di cocaina e 18 involucri di marijuana . È quanto gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno trovato al 31enne Christian Gugliotta . Il ragazzo, trovato seduto sulle scale che portano al terrazzo di un palazzo di via Algeri , è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti .

Quarantacinque dosi di cocaina e 18 involucri di marijuana. È quanto gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno trovato al 31enne Christian Gugliotta. Il ragazzo, trovato seduto sulle scale che portano al terrazzo di un palazzo di via Algeri, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine come soggetto orbitante nel mondo della droga, alla vista degli agenti avrebbe mostrato nervosismo. Sarebbe stato anche questo a insospettire i poliziotti oltre al fatto che Gugliotta non risulta residente in quell'immobile. Sottoposto a perquisizione personale, gli agenti hanno trovato una quantità di droga dal valore complessivo di oltre 1.000 euro. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.