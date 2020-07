Costretti dalla prefettura a virare e rientrare in porto. Sul Sansovino, il traghetto che collega Porto Empedocle con Lampedusa e Linosa stamattina è scoppiata la protesta da parte dei passeggeri. Alla base della decisione, il mancato completamento delle operazioni di imbarco dei circa duecento migranti, sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa e che devono essere trasferiti.

All’orario di partenza, previsto per 11,15, a bordo erano presenti però in 140. In previsione dell’arrivo dell’aereo - il cui atterraggio nell'aeroporto di Lampedusa non è compatibile con la presenza di navi all'interno del porto - il traghetto è stato costretto a mollare gli ormeggi alle 11,45 con mezz’ora di ritardo. Poco dopo, però, è arrivato la comunicazione da parte della capitaneria. «Dovete tornare in porto per imbarcare la sessantina di migranti rimasti a terra». L’ordine è partito dalla prefetta di Agrigento Maria Rita Cocciufa.

A quel punto gli animi a bordo si sono surriscaldati. A protestare una cinquantina di passeggeri, tra i quali molti autotrasportatori ma anche turisti diretti a Linosa e Porto Empedocle. «Non potevano attendere il traghetto di questa sera? - dichiara a MeridioNews un camionista presente a bordo - La nave ha già accumulato due ore di ritardo. Adesso arriveremo a Porto Empedocle non prima delle 22, è vergognoso».

Il Sansovino ha fatto rientro Lampedusa attorno alle 12,30 e, dopo aver imbarcato i migranti rimasti a terra, è ripartito alla volta di Linosa dove parecchi passeggeri sono rimasti in attesa sul molo. L’arrivo a Porto Empedocle è previsto per questa sera.