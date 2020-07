Iniziato il periodo dei tirocini negli uffici della Regione Siciliana per circa un centinaio di studenti universitari siciliani. Dopo una prima fase formativa, adesso i giovani prenderanno contatto diretto con la pubblica amministrazione. Un'esperienza che durerà 12 mesi.

«Rientrata l'emergenza Coronavirus - dichiara l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla - abbiamo immediatamente avviato i tirocini presso i nostri uffici regionali, garantendo ai ragazzi condizioni di massima sicurezza. Abbiamo quindi aspettato che le condizioni permettessero l'avvio delle attività in presenza, ritenendo questo aspetto fondamentale per un'esperienza realmente formativa. Da questi giovani promettenti ci aspettiamo infatti un contributo prezioso per la nostra amministrazione e sono sicuro che l'iniziativa, inedita per la nostra regione e fortemente voluta dal presidente Musumeci, consentirà loro di maturare un'esperienza professionale significativa e spendibile nel prosieguo del percorso professionale. A tutti i tirocinanti - ha concluso Lagalla - rivolgo quindi i migliori auguri per l'inizio della loro attività».