Ha lasciato i domiciliari per tentare, senza riuscirci, due rapine ai danni di una rivendita di tabacchi e di un esercizio di onoranze funebri. È accaduto nel centro di Trapani a inizio mese. Protagonista un 25enne, arrestato ieri su disposizione del tribunale.

Il giovane, il 3 luglio, era evaso portando con sé un coltello da cucina. L'arma casalinga era stata puntata prima contro le commesse della tabaccheria e poi contro il titolare delle pompe funebri. In entrambi i casi, il 25enne si era dato alla fuga in seguito alla reazione delle vittime ed è ritornato a casa. Ai poliziotti è bastato visionare le telecamere di sorveglianza degli esercizi per individuare il responsabile.

Per il 25enne il giudice ha deciso un aggravamento della misura cautelare: dai domiciliari al carcere. Adesso è accusato di tentata rapina, evasione e porto abusivo di armi.