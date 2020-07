Ha tentato di eludere il controllo dei carabinieri percorrendo tutta la strada statale Maremonti da Canicattini Bagni fino a Noto . Lì, l'inseguimento è terminato dopo un ribaltamento autonomo della vettura . I carabinieri hanno arresto il netino Giuseppe Gallo (classe 1973), già conosciuto alle forze dell'ordine, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale .

In particolare, durante la serata di ieri, alcuni clienti di un ristorante che si trova lungo la Maremonti hanno segnato una persona in evidente stato di agitazione. Gallo, quando si è accorto dell'arrivo dei carabinieri, è salito a bordo della sua auto per scappare. Giunto nella cittadina barocca, l’inseguimento è finito perché la macchina - a causa di una guida spericolata - si è ribaltata.

Dopo l’incidente l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa dove è stato curato e giudicato guaribile in dieci giorni per le ferite riportate. Arrestato ed espletate le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato nella propria abitazione dove resterà agli arresti domiciliari e a disposizione dell’autorità giudiziaria aretusea.