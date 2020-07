Sono tre i pazienti dell'istituto ortopedico di Ganzirri risultati positivi al Covid-19 . Una notizia che fa tornare la paura in città e alzare l'asticella dell'attenzione dopo la tensione di qualche settimana fa quando al Papardo , a causa di test difettosi , si erano registrati alcuni casi di positività al coronavirus. Questa volta non ci sono stati errori e i tre, che si trovavano tutti nella stessa stanza ed erano stati sottoposti al tampone prima del ricovero risultando negativi al Covid-19, sono già stati trasferiti al Policlinico.

Sono tre i pazienti dell'istituto ortopedico di Ganzirri risultati positivi al Covid-19. Una notizia che fa tornare la paura in città e alzare l'asticella dell'attenzione dopo la tensione di qualche settimana fa quando al Papardo, a causa di test difettosi, si erano registrati alcuni casi di positività al coronavirus. Questa volta non ci sono stati errori e i tre, che si trovavano tutti nella stessa stanza ed erano stati sottoposti al tampone prima del ricovero risultando negativi al Covid-19, sono già stati trasferiti al Policlinico.

Arrivano uno da Catania, uno da Enna e uno è messinese. Durante la degenza è comparsa la febbre in tutti e tre i pazienti che hanno un'età tra i 55 e i 60 anni. È quindi scattato il protocollo e sono stati eseguiti i tamponi che hanno rivelato che i tre avevano contratto il coronavirus.

Nel reparto di Malattie infettive del Policlinico al padiglione c, dove si trovano altri due pazienti poistivi al Covid, le loro condizioni sono tenute sotto controllo e al momento non sembrano essere preoccupanti. All'istituto ortopedico intanto sono state sospese le attività ambulatoriali e sono già stati eseguiti i test rapidi su degenti e personale in servizio nella struttura di Ganzirri. Inoltre i vertici dello Iomi hanno contatto le Asp di proveninza dei tre pazienti per avviare i necessari controlli.

Entro lunedì si sapranno anche gli esiti dei tamponi tradizionali che sono stati eseguiti su quanti lavoro o si trovano all'interno della struttura per essere sicuri del mancato contagio, evitando così che l'istituto ortopedico diventi un nuovo focolaio.