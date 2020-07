Prima ha dato fuoco all'auto della ex e poi ha iniziato a danneggiare le persiane dell'abitazione della donna. Protagonista un 23enne arrestato dalla polizia a Trapani. I fatti risalgono alla mattina di giovedì.

Gli agenti sono intervenuti sul posto sorprendendo il 23enne in flagranza di reato. Adesso deve rispondere incendio e danneggiamento aggravato. Per lui l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere. Stando alla ricostruzione fatta dagli agenti, non sarebbe stato il primo episodio di danneggiamento.