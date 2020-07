Soccorsa una piccola barca a vela nella notte dalla guardia costiera di Augusta. A lanciare l'allarme sono stati i tre occupanti che stavano viaggiando da Siracusa a Catania, quando improvvisamente le condizioni del mare sono peggiorate. Il gruppetto ha fatto sapere di avere trovato riparo in un'ansa a nord di capo Santa Croce.

Sul posto è arrivata la motovedetta Cp 879 della guardia costiera che è rimasta sul posto a monitorare la situazione, in quanto a causa della forte risacca e dell'oscurità non sarebbe stato possibile trainare l'imbarcazione. A meno di non rischiare di sbattere contro gli scogli. Nel frattempo, via terra sono arrivati altri militari a illuminare la zona in cui si trovava la barca a vela.

Per i tre è stato possibile tornare sulla terraferma ai primi chiarori dell'alba, quando la motovedetta ha passato un cavo di rimorchio. La barca a vela è stata trainata fino al porto turistico Xifonio.