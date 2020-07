Quasi un terzo delle coste siciliane sono state già danneggiate dal mare che in alcuni casi ha ridotto gli arenili e danneggiato strutture pubbliche e private. Il dato emerge da un monitoraggio effettuato dalla Regione Siciliana e dal commissario straordinario per il rischio idrogeologico. Dallo studio è venuto fuori un piano regionale contro l'erosione costiera. « È già pronto per entrare nella sua fase operativa , con l'obiettivo di valorizzare, nel più breve tempo possibile, tutti quei territori rivieraschi che, anno dopo anno, hanno visto inesorabilmente ridurre la propria superficie», ha dichiarato il presidente della Regione Nello Musumeci.

Quasi un terzo delle coste siciliane sono state già danneggiate dal mare che in alcuni casi ha ridotto gli arenili e danneggiato strutture pubbliche e private. Il dato emerge da un monitoraggio effettuato dalla Regione Siciliana e dal commissario straordinario per il rischio idrogeologico. Dallo studio è venuto fuori un piano regionale contro l'erosione costiera. «È già pronto per entrare nella sua fase operativa, con l'obiettivo di valorizzare, nel più breve tempo possibile, tutti quei territori rivieraschi che, anno dopo anno, hanno visto inesorabilmente ridurre la propria superficie», ha dichiarato il presidente della Regione Nello Musumeci.

Su 1623 chilometri di costa siciliana ben 438 sono quelli già danneggiati. «Un fenomeno - si legge in una nota di palazzo d'Orleans - che l'Isola fino a oggi ha pagato a caro prezzo, anche in termini di flussi turistici. La Sicilia, dopo il Veneto, è infatti la Regione in cui si registrata nel passato la maggiore urbanizzazione lungo le coste, non sempre nel rispetto della legge». I dati raccolti nel monitoraggio saranno resi pubblici in un nuovo portale.