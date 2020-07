Davanti all'alt della polizia ha accelerato, per poi iniziare a fare una serie di sorpassi rischiosi fino a sbattere contro una banchina. Protagonista un 24enne di origine romena che è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e per la guida in stato di ebbrezza. Denunciato a piede libero un 50enne che viaggiava nella stessa auto.