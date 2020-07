Era ricercato da mesi per scontare una condanna a cinque anni e due mesi. I poliziotti lo hanno trovato nelle campagne di Pachino.

Era lì che si nascondeva il 73enne Renato D'Ambrosio, residente a Pavia e ritenuto un esperto nella fabbricazione di documenti d'identità falsi. Attività che avrebbe consentito negli anni di portare a compimento numerose truffe a istituti di credito.

D'Ambrosio aveva fatto perdere le proprie tracce poco prima che gli uomini della questura di Pavia arrivassero nella sua abitazione per portarlo in carcere. Da lì sono partite le indagini che hanno portato gli investigatori in Sicilia. Fondamentale, in tal senso, è stata la localizzazione dell'utenza telefonica usata dal 73enne.

Individuata la zona in cui D'Ambrosio era probabile che si nascondesse, gli agenti ieri hanno atteso che rincasasse e lo hanno bloccato in contrada Luparello. Adesso l'uomo si trova rinchiuso nel carcere di Noto.