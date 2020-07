Mani e piedi legati a una sedia nella sua casa di via Pietro Attardo a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Così è stato ritrovato questa mattina l'89enne Michelangelo Marchese e, dalla casa messa a soqquadro, la prima ipotesi è quella di una rapina finita male .

A dare l'allarme è stato il figlio che, da diversi giorni, non riceveva risposta alle telefonate. Quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Licata, sfondando la porta, hanno trovato l'anziano morto legato alla sedia e con diverse ferite al volto.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini della scientifica che hanno raccolto degli elementi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Oltre all'ipotesi della rapina, al momento, i militari non escludono anche altre piste. Anche per questo, le forze dell’ordine analizzeranno il sangue ritrovato in casa e sul viso del pensionato. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta con il sostituto procuratore Chiara Bisso che è titolare delle indagini.