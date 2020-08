In Sicilia oggi si sono registrati tredici nuovi contagi da Covid-19. Un numero che fa arrivare il totale a 722 persone affette sull'Isola dal nuovo coronavirus. È il quadro che emerge dal report quotidiano pubblicato - con tanto di mappa dei contagi - sul sito della protezione civile nazionale. Seicentosessantadue persone contagiate si trovano in isolamento domiciliare, mentre 60 sono i ricoverati in ospedale - di questi sei si trovano nel reparto di Terapia intensiva.