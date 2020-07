Luglio di promozioni in casa Lega . Il segretario regionale e plenipotenziario di Salvini in Sicilia ha annunciato la nomina di due vice nell'isola: si tratta di Fabio Cantarella e Francesco Di Giorgio . Il primo è assessore a Catania, il secondo sindaco a Chiusa Sclafani, nel Palermitano. « Mi affiancheranno e mi daranno un supporto ciascuno per il proprio territorio », ha detto oggi il senatore arrivato nel capoluogo etneo.

Luglio di promozioni in casa Lega. Il segretario regionale e plenipotenziario di Salvini in Sicilia ha annunciato la nomina di due vice nell'isola: si tratta di Fabio Cantarella e Francesco Di Giorgio. Il primo è assessore a Catania, il secondo sindaco a Chiusa Sclafani, nel Palermitano. «Mi affiancheranno e mi daranno un supporto ciascuno per il proprio territorio», ha detto oggi il senatore arrivato nel capoluogo etneo.

Quello dell'organizzazione interna al partito è un tema che negli ambienti interni al Carroccio è stato più volte al centro dell'attenzione dei leghisti di Sicilia. Nel mirino, ma sempre con discrezione e badando a non alzare troppo i toni, c'è stato l'eccessivo verticismo decisionale. Come dire che a comandare è Matteo Salvini o, per interposta persona, Candiani. «Ci stiamo strutturando in maniera compiuta, è ovvio man mano che una struttura cresce bisogna anche darsi un'organizzazione che sia sempre la più ampia e la più territorialmente rappresentativa», ha aggiunto il senatore.

Candiani ha annunciato anche che Matteo Francilia, il sindaco di Furci Siculo che per qualche giorno è stato in lizza per la nomina ad assessore regionale poi superato da Alberto Samonà, sarà il referente per gli enti locali della Sicilia orientale. Un incarico che sin qui era stato ricoperto da Cantarella. Le novità in casa leghista riguardano anche la segreteria provinciale, dove ad affiancare il sindaco di Motta Sant'Anastasia, Anastasio Carrà, saranno due vicesegretari: Alfio Allegra e Alessandro Lipera. «Noi lo abbiamo sempre detto - ha ricordato Candiani - Cresicamo attraverso le amministrazioni comunali, non si cresce fittiziamente con i passaggi diciamo pure modello calciomercato. Quindi lavorare sui comuni e lavorare sui territori è l'obiettivo che diamo a questi nuovi incarichi».