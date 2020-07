È deceduto questa mattina uno dei feriti coinvolto nel gravissimo incidente stradale verificatosi nella serata di ieri sera alle porte di Marina di Ragusa , sulla strada provinciale che collega il capoluogo Ibleo al mare. Coinvolta una moto in sella alla quale si trovavano due persone, sbalzate a diversi metri di distanza dal punto d’impatto. I due feriti sono stati subito trasportati in ambulanza all’ospedale di Ragusa, ma uno, le cui condizioni cliniche erano apparse già piuttosto gravi, non ce l’ha fatta . L’altro resta ricoverato in prognosi riservata .

È deceduto questa mattina uno dei feriti coinvolto nel gravissimo incidente stradale verificatosi nella serata di ieri sera alle porte di Marina di Ragusa, sulla strada provinciale che collega il capoluogo Ibleo al mare. Coinvolta una moto in sella alla quale si trovavano due persone, sbalzate a diversi metri di distanza dal punto d’impatto. I due feriti sono stati subito trasportati in ambulanza all’ospedale di Ragusa, ma uno, le cui condizioni cliniche erano apparse già piuttosto gravi, non ce l’ha fatta. L’altro resta ricoverato in prognosi riservata.

Anche il sindaco di Ragusa Peppe Cassì sulla sua pagina Facebook conferma la notizia ed esprime la sua vicinanza alle famiglie. «Un pensiero di cordoglio, che mai avremmo voluto esprimere, ai familiari e agli amici del giovane deceduto ieri in un incidente motociclistico alle porte di Marina di Ragusa».

Non è chiara la dinamica del sinistro. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il guidatore abbia perso il controllo della moto proprio alle porte della frazione marinaresca finendo contro un muretto a secco. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine che hanno sgomberato l’area per i rilievi. La chiusura dell’importante arteria ha causato il blocco del traffico e lunghe code di veicoli in transito, poi deviati verso tragitti alternativi.