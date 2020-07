Sequestrata una piantagione di cannabis , di tipo superskunk, nell'hinterland gelese. In contrada Passo di Piazza , i carabinieri del nucleo investigativo e i militari dello Squadrone elitrasportato Cacciatori di Sicilia hanno individuato un'area in cui si trovavano 523 piante pronte per il taglio e la vendita.

Sequestrata una piantagione di cannabis, di tipo superskunk, nell'hinterland gelese. In contrada Passo di Piazza, i carabinieri del nucleo investigativo e i militari dello Squadrone elitrasportato Cacciatori di Sicilia hanno individuato un'area in cui si trovavano 523 piante pronte per il taglio e la vendita.

Le piante di cannabis erano nascoste tra le serre in cui venivano coltivate zucchine. Sequestrati anche cinquanta grammi di marijuana già imbustata. Un 31enne di origine egiziana e domiciliato a Licata è stato arrestato in flagranza di reato. L'uomo, dopo la convalida del provvedimento, è stato rinchiuso in carcere.