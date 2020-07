Una mail che ha per oggetto « Convocazione conferenza stampa » è arrivata alla mail della redazione di MeridioNews alle 20.53 di ieri sera. L'indirizzo da cui è stata inviata è nellodielisindaco@gmail.com . Il corpo della mail è vuoto e la notizia sta tutta in nell' allegato , un file Word, con cui i giornalisti vengono invitati a una conferenza stampa per la presentazione della candidatura a sindaco di Vittoria di Nello Dieli . Fin qui nulla di strano.

Una mail che ha per oggetto «Convocazione conferenza stampa» è arrivata alla mail della redazione di MeridioNews alle 20.53 di ieri sera. L'indirizzo da cui è stata inviata è nellodielisindaco@gmail.com. Il corpo della mail è vuoto e la notizia sta tutta in nell'allegato, un file Word, con cui i giornalisti vengono invitati a una conferenza stampa per la presentazione della candidatura a sindaco di Vittoria di Nello Dieli. Fin qui nulla di strano.

Se non fosse che le dieci righe di comunicato sono scritte nella carta intestata del comando provinciale della guardia di finanza di Ragusa. Con tanto di loghi del grifone a destra e sinistra e l'intestazione a piè di pagina con l'indirizzo e i numeri di telefono e fax delle fiamme gialle iblee. Ma che c'entra Nello Dieli, funzionario dell'Asp di Ragusa, con la guardia di finanza? In realtà niente. «Stiamo facendo accertamenti per capire cosa sia successo», dichiara a MeridioNews il comandante provinciale della guardia di finanza di Ragusa Giorgio Salerno.

«C'è un'indagine in corso e, quindi, al momento abbiamo stoppato tutto», spiega a questa testata l'aspirante (adesso incerto) primo cittadino di Vittoria che nelle forze dell'ordine non ha mai ricoperto nessun ruolo né avuto alcun incarico. Intanto, dopo il bizzarro episodio, la conferenza stampa prevista per oggi pomeriggio alle 17 nella sede di via Rattazzi è stata annullata. «Oggi ho anche avuto un lutto in famiglia - spiega - Stanotte sono stato fino alle 2.30 al comando della guardia di finanza dove sono stato convocato per chiarire la questione». E, infatti, sono in corso approfondimenti per risalire all'origine di quello che al momento sembra essere un macroscopico errore di comunicazione. «Non ci sono particolari elementi di preoccupazione in merito alla vicenda - aggiunge il comandante Salerno - ma ci stiamo comunque lavorando».

«Non sono stato io - ammette Dieli per rispondere alla domanda su come sia stato possibile - Non so cosa sia successo perché mi sono affidato a un mio amico». Il mittente materiale, al momento, resta anonimo perché il comunicato, nonostante sia previsto dall'ordine dei giornalisti, non è firmato. «Non c'è nulla che mi faccia pensare a uno scherzo fatto di proposito dalla persona a cui mi ero affidato - aggiunge Dieli - Credo possa essersi trattato di un hacker». O più probabilmente di un errore da dilettante al quale, una decina di minuti dopo, si è provato a rimediare con un errata corrige. «Chiedo scusa, ma per un refuso è stato aggiunto un logo iniziale che nulla c'entra con la comunicazione precedente», si legge nel corpo della seconda mail. Anche questa senza firma. «Sarà una competizione estenuante e difficile», aveva annunciato nel breve comunicato il candidato sindaco senza sapere, però, che le prime difficoltà sarebbero nate proprio da questo. «Al momento, non ritiro la candidatura - ammette Dieli - ma, per essere sincero, ci sto pensando».