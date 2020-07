Il 30enne tecnico radiologo di Rosolini Danilo Macauda è morto in un incidente stradale che si è verificato, intorno alle 13, lungo la strada statale 115 Noto-Rosolini . Alla fine del suo turno di lavoro a Noto, il giovane stava percorrendo la strada in direzione Rosolini a bordo della sua moto .

Per cause che sono ancora in fase di accertamento, a un certo punto, Macauda si è scontrato con un furgoncino ed è finito fuori strada. L'impatto è stato fatale. Sul posto sono arrivati i soccorsi dei sanitari del 118 che, però, sono stati inutili. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente su cui la procura di Siracusa ha già aperto un'inchiesta.