Un 66enne è stato arrestato per estorsione a Gela . Si tratta di Angelo Camiolo . L'uomo è stato denunciato da un dipendente della ditta che era stata incaricata per l'installazione delle luminarie in occasione della festa della Madonna delle Grazie.

Agli agenti di polizia ha raccontato che Camiolo gli aveva chiesto soldi al momento di smontare le lampade. La pretesa, stando a quanto denunciato, era stata fatta anche l'anno scorso. In quest'occasione però il rifiuto di cedere al pizzo ha concesso agli agenti di individuare in Camiolo l'autore dell'estorsione. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato, nel momento in cui il denunciante ha consegnato i soldi all'estorsore. Il 66enne è stato rinchiuso in carcere su disposizione della procura.