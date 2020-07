Un 29enne è stato arrestato a Siracusa per furto di bicicletta. Raffaele Violante si trovava già in sella quando è stato avvistato dagli agenti nei pressi di un condominio. Abbandonata la propria bicicletta ha scavalcato la recinzione per poi tentare di andare via a bordo di un altro mezzo a due ruote.

Fermato dai poliziotti si è giustificato dicendo che la propria bicicletta si era rotta e che aveva fatto solo un cambio. Sottoposto a perquisizione, Violante è stato trovato in possesso di una tenaglia e di un giravite e per tale motivo è stato denunciato anche per porto di oggetti atti ad offendere.

La sua posizione si è aggravata quando, salito nella vettura dei poliziotti, si è scagliato verbalmente e fisicamente contro gli agenti. Per questo, dopo le incombenze di rito, Violante è stato posto ai domiciliari.