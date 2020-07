Una mannaia lanciata da un balcone poi, come risposta, quattro colpi di pistola contro l'abitazione. Tutto questo per un parcheggio. È quanto accaduto ieri sera, intorno alle 21, a Vittoria nel quartiere residenziale in strada per Acate. Lì i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che aveva sentito gli spari. I militari hanno denunciato per minaccia aggravata entrambi i protagonisti, un 37enne disoccupato già noto alle forze dell'ordine e un 43enne addetto al settore agricolo.