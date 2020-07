La Fanta avrà un nuovo gusto: è quello dei Limoni di Siracusa Igp. La nuova bevanda - la Fanta Limonata senza zuccheri aggiunti - è nata dalla sinergia tra Coca-Cola, il consorzio di tutela del Limone di Siracusa Igp e il distretto Agrumi di Sicilia.

«Una strategia di promozione e di sviluppo su scala internazionale del nostro territorio per un'imprenditoria sostenibile e virtuosa». Così ha scritto il sindaco di Siracusa Francesco Italia sulla sua pagina Facebook. Un post a commento di una foto in cui si vede la bottiglia di vetro inserita in una scatolina di cartone decorata con l'agrume aretuseo che ha ottenuto il riconoscimento del marchio d'indicazione geografica protetta.

Dopo Fanta aranciata rossa con succo di Arancia rossa di Sicilia Igp, adesso arriva anche la Fanta con il succo di Limone di Siracusa Igp. «Un nuovo traguardo - afferma la presidente del Distretto agrumi Federica Argentati - che è un nuovo motivo di orgoglio. Premia il nostro impegno nel valorizzare i marchi di qualità degli agrumi siciliani».

Negli anni, l'impegno del distretto è stato anche quello di fare conoscere a Coca-Cola più da vicino la realtà della filiera e dei consorzi di tutela delle produzioni di qualità. «E oggi possiamo dire di essere stati parte del processo che ha reso possibile l’arrivo di questa Fanta - aggiunge Argentati - che rende omaggio a un’altra eccellenza siciliana. Ci auguriamo che questa ulteriore scelta, oggi più che mai, possa essere di esempio e dare visibilità alla Sicilia più autentica e alla qualità delle sue eccellenze agroalimentari».

«Siamo presenti e produciamo in Italia da oltre 90 anni - ha dichiarato Cristina Broch, direttrice comunicazione e relazioni istituzionali di Coca-Cola Italia - e proprio per questo vogliamo il più possibile valorizzare le materie prime del nostro Paese. Con la nuova Fanta Limonata con succo di Limone di Siracusa Igp vogliamo rendere omaggio alle eccellenze del nostro Paese, che mai come ora meritano di essere valorizzati».

Orgogliosa è la presidente del Consorzio di tutela del Limone di Siracusa Igp Alessandra Campisi. «I limoni di Siracusa grazie alle loro peculiarità intrinseche garantiscono la produzione di una bibita dal sapore inconfondibile. Oggi - aggiunge Campisi - utilizziamo tecnologie all’avanguardia, ma coltiviamo ancora i nostri limoni secondo tradizione, raccogliendoli a mano uno per uno, conservando intatte le loro caratteristiche».