La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina continua il suo tour in Sicilia. Oggi sarà in visita istituzionale a Floridia (in provincia di Siracusa) nel liceo scientifico Leonardo Da Vinci. Originaria del centro del Siracusano, è proprio in quell'istituto che la ministra si è diplomata e, questa mattina, assisterà ad alcune prove orali degli esami di Stato.