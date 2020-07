È di un morto e cinque feriti, uno in gravi condizioni, il l bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 23, sulla A20 tra Brolo e Patti. La vittima è la 51enne, Angela Frusteri, residente a Sant’Agata di Militello ma originaria di Militello Rosmarino. L’incidente si è verificato all’altezza delle due gallerie Petraro e Capo Calavà. Insieme alla vittima viaggiava una ragazza di 30 anni, un’altra donna e un uomo. La 30enne è stata trasportata d’urgenza al Barone Romeo di Patti dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

È stata quindi trasferita al policlinico di Messina a causa delle gravi fratture riportate in varie parti del corpo. Sull’altra vettura che si è scontrata con quella su cui si trovava la 51enne c’erano tre passeggeri, che sono rimaste ferite in modo lieve. La salma della vittima è stata portata nella camera mortuaria dell’ospedale di Patti. Non è escluso che il magistrato disponga l’autopsia. L’autostrada è stata riaperta al transito stamattina dopo che i mezzi incidentati sono stati rimossi e la sede stradale ripristinata. A ricostruire la dinamica dell’incidente sta lavorando la polstrada di Sant’Agata di Militello.

Questa mattina intorno alle 10 invece la squadra 5A del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Milazzo è intervenuta, con auto pompa serbatoio, per un incidente avvenuto nel tratto autostradale nei pressi dello svincolo di Falcone, direzione Palermo. Gli operatori hanno estratto l'infortunato utilizzando cuscini vetter per sollevare l'auto ribaltata su un fianco e il gruppo da taglio con divaricatore e cesoia idraulica per tagliare e allargare alcuni lembi di lamiera dell'auto riuscendo così a liberarlo e ad affidarlo alle cure del personale medico del 118, che lo ha immediatamente trasportarlo con elisoccorso al policlinico di Messina per le ferite riportate.