Nella serata di ieri sulla spiaggia di San Vito Lo Capo è stata avvistata una tartaruga della specie caretta caretta . «L’animale marino - fanno sapere dal Comune - pare fosse in procinto di depositare le uova , purtroppo, però, avrebbe incontrato un ostacolo , un grosso pezzo di legno sulla battigia, che l’avrebbe spinta a ritornare in mare ».

Nella serata di ieri sulla spiaggia di San Vito Lo Capo è stata avvistata una tartaruga della specie caretta caretta. «L’animale marino - fanno sapere dal Comune - pare fosse in procinto di depositare le uova, purtroppo, però, avrebbe incontrato un ostacolo, un grosso pezzo di legno sulla battigia, che l’avrebbe spinta a ritornare in mare».

Si tratta del secondo avvistamento sull’arenile sanvitese. Anche il giorno prima, infatti, era stato notato un esemplare a circa cento metri di distanza. Non si può escludere che si tratti dello stesso animale. Intanto, l’area dell’avvistamento è stata delimitata.

Appresa la notizia, anche il sindaco Giuseppe Peraino è andato sul posto. Il primo cittadino adesso lancia un appello ai concittadini e ai turisti a fare attenzione. «Chiunque dovesse avvistare la tartaruga sulla spiaggia è inviato a chiamare immediatamente la guardia costiera, il Wwf o il Comune di San Vito Lo Capo per tutelare l’animale, senza avvicinarsi, senza fare video o foto, in modo che possa deporre le uova con serenità».

A monitorare la situazione, al momento, c'è un volontario del Wwf. Il litorale della costa nord occidentale della Sicilia è, in questi giorni, il luogo prescelto come nido dalle caretta caretta. Per questo, il sindaco ha anche informato la cittadinanza che nella fascia di 20 metri dal mare non verrà effettuata la pulizia con il pulispiaggia per evitare danni, qualora dovessero esserci uova di tartaruga depositate.