Un 34enne è stato arrestato dai carabinieri di Pace del Mela per evasione. L'uomo, G.Z., si trovava ai domiciliari quando ha lasciato casa per andare a Spadafora, dove vive la compagna. Poi, per cercare di trovare una scusa valida, si è presentato al pronto soccorso dichiarando di non sentirsi bene.