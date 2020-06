Un 29enne è stato arrestato per il possesso di droga . All'uomo, un incensurato di Canicattì , sono stati trovati 95 grammi di cocaina e 47mila euro in contanti. Lo stupefacente e i soldi sono stati trovati a casa dell'indagato.

I militari hanno sequestrato anche bilancini e materiali per il confezionamento delle dosi, occultati in una piccola cassaforte sotterrata nel cortile dell'abitazione. L’uomo veniva portato in caserma, tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Caltanissetta.