Un 19enne è morto in un incidente stradale lungo la statale 114 a Giardini Naxos. Giuseppe D'Amico era in sella al suo Piaggio Beverly in compagnia di una ragazza, quando è andato a scontrarsi con una vettura. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi ai soccorritori e il suo cuore ha smesso di battere poche ore dopo essere giunto all’ospedale San Vincenzo di Taormina.

La giovane che viaggiava nel sellino posteriore insieme al 19enne è stata trasportata al pronto soccorso. Ha riportato numerose fratture, lesioni e politraumi. È stata sottoposta a intervento chirurgico e si trova adesso nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che l’auto stesse percorrendo la statale 114, in direzione Catania.

Giunta all’intersezione con via Naxos, avrebbe effettuato una manovra di svolta per immettersi sul lungomare. In quel momento sarebbe sopraggiunto dalla direzione opposta lo scooter. L'impatto, violentissimo, è stato inevitabile. I due giovani sono stati sbalzati sull’asfalto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della di Taormina per ricostruire l’esatta dinamica e compiere tutti i rilievi necessari. La procura ha aperto un fascicolo.