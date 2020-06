Abuso d'ufficio . Questa l'accusa per l'ex dirigente del settore Affari del personale e un ex dipendente dell'ufficio di staff del sindaco del Comune di Vittoria . L'ipotesi della procura di Ragusa è che sia stato causato un danno economico all'ente di circa 114mila euro . L'indagine della guardia di finanza riguarda la gestione dei voucher per lavoro occasionale acquistati dal Comune tra il 2010 e il 2017 .

Abuso d'ufficio. Questa l'accusa per l'ex dirigente del settore Affari del personale e un ex dipendente dell'ufficio di staff del sindaco del Comune di Vittoria. L'ipotesi della procura di Ragusa è che sia stato causato un danno economico all'ente di circa 114mila euro. L'indagine della guardia di finanza riguarda la gestione dei voucher per lavoro occasionale acquistati dal Comune tra il 2010 e il 2017.

Secondo gli inquirenti, «gli accertamenti hanno fatto emergere come all’interno del Comune fossero attuate procedure di assegnazione di tali incarichi in totale spregio dei principi di imparzialità e di buona amministrazione». Sotto la lente della procura sono finite le graduatorie stilate per la chiamata all'impiego degli operai e la gestione del bando.

Dal lavoro delle Fiamme gialle è emeros che in sette, a fronte di 344 lavoratori ammessi al bando, sono state retribuite con i voucher soltanto 57 persone. Molte delle quali con un rinnovo degli incarichi. Diciassette di loro non avevano mai fatto domanda per il lavoro occasione, mentre tre erano stati esclusi. Tra i beneficairi ci sarebbero anche due persone parenti di soggetti ritenuti legati alla criminalità organizzata.