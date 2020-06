Tre arresti per estorsione a Melilli . I carabinieri hanno individuato in Antonino Montagno Bozzone , 30 anni, e nei 25enni Giuseppe Puglia e Andrea Mendola gli autori del furto di un trattore ai danni di un imprenditore e della successiva richiesta di tremila euro per restituirlo.

Tre arresti per estorsione a Melilli. I carabinieri hanno individuato in Antonino Montagno Bozzone, 30 anni, e nei 25enni Giuseppe Puglia e Andrea Mendola gli autori del furto di un trattore ai danni di un imprenditore e della successiva richiesta di tremila euro per restituirlo.

La vittima, in un primo momento, per evitare problemi ha ceduto il denaro che aveva addosso, ritornando così in possesso del mezzo agricolo. Il trattore era stato nascosto in uno dei terreni di proprietà degli arrestati.

Poi, al momento di consegnare il saldo dell'estorsione, si è presentato con i carabinieri a debita distanza. I militari sono entrati in azione nel momento in cui è avvenuto lo scambio di denaro.