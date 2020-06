Ventotto migranti tra quelli che si trovano sulla nave Moby Zazà sono stati trovati positivi al Covid-19 . La notizia è circolata questa mattina ed è stata rilanciata dal presidente della Regione Nello Musumeci . Il folto gruppo è stato trasferito in un'area isolata della nave, che attualmente ospita oltre duecento migranti. Stando alle notizie ufficiali sarebbero tutti asintomatici o con sintomi lievi , nessuno sta male. In precedenza invece un migrante trasferito all'ospedale di Caltanissetta era risultato positivo.

Ventotto migranti tra quelli che si trovano sulla nave Moby Zazà sono stati trovati positivi al Covid-19. La notizia è circolata questa mattina ed è stata rilanciata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Il folto gruppo è stato trasferito in un'area isolata della nave, che attualmente ospita oltre duecento migranti. Stando alle notizie ufficiali sarebbero tutti asintomatici o con sintomi lievi, nessuno sta male. In precedenza invece un migrante trasferito all'ospedale di Caltanissetta era risultato positivo.

Il Viminale ha assicurato che la situazione è sotto controllo e le misure prese garantiscono la sicurezza sanitaria del Paese. La procedura seguita prevede l'istituzione di una zona rossa, dove il personale a può entrare soltanto indossando dispositivi di protezione completi. Sotto controllo anche il resto dei migranti. Alla fine della quarantena, i migranti verranno controllati per un'ultima volta per poi essere trasferiti.

«Sarebbe da irresponsabili far mettere piede in Sicilia ai migranti, anche solo per un giorno, fintanto che dura l'emergenza coronavirus nel mondo. Lo ripeto da oltre due mesi: il governo centrale prenda in locazione alcune navi adeguate ed attrezzate e le tenga a disposizione in rada», ha commentato Musumeci. «Siamo tutti impegnati, e deve esserlo anche lo Stato, a continuare ad accertare le condizioni di salute di queste sventurate persone, ma anche a garantire serenità e sicurezza alla comunità siciliana e ai turisti che - conclude Musumeci - si apprestano ad arrivare sulla nostra Isola».