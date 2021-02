Aveva aperto un supermercato della droga a cielo aperto nella zona nel quartiere San Giuliano di Trapani. Il pusher è stato arrestato martedì pomeriggio dagli agenti della squadra mobile della questura trapanese. Il giovane, un 28enne di Trapani con piccoli precedenti di polizia, aveva organizzato un supermarket in strada: continue cessioni di stupefacente di vario tipo che teneva nascosto a pochi metri di distanza dal punto vendita.

I poliziotti ne hanno osservato i movimenti tramite una telecamera installata in zona. Nel nascondiglio sono state trovate 68 dosi di droga (crack, cocaina e hashish) per un ammontare complessivo di quasi 20 grammi. Il giovane, inoltre, aveva addosso 300 euro in contanti provento dell’attività di spaccio. Il 28enne è stato arrestato ed è finito in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.