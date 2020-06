Quattro dipendenti del consultorio di Vittoria sono stati sospesi dal tribunale di Ragusa. La richiesta è stata fatta dalla procura iblea, dopo un'indagine della guardia di finanza che ha accertato come, tra gennaio e novembre dell'anno scorso, il gruppo ha fatto risultare la presenza in servizio anche quando non erano presenti al lavoro . L'accusa è di truffa .

I quattro, dipendenti dell'Asp di Ragusa, avrebbero aggirato le norme che regolano l'uso del badge. Grazie alle telecamere installate dentro e fuori gli uffici, i finanzieri hanno fatto luce su quello che è stato definito «un sistema ben rodato e collaudato di fraudolenta reciproca solidarietà e mutua collaborazione di alcuni colleghi dello stesso ufficio di lavoro, fra dirigenti, medici e paramedici».

Anziché lavorare al consultorio, gli indagati sono stati trovati in giro per la città, per fare la spesa o andare in palestra. In alcuni casi avrebbero finto di dimenticare il badge a casa, scegliendo di presentare una falsa dichiarazione sostitutiva compilata a mano.