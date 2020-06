La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sulla morte di Salvo Mauceri, 22 anni, deceduto ieri notte in un incidente stradale sulla provinciale tra Siracusa e Avola. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, Mauceri che si trovava a bordo della sua moto in prossimità di una rotatoria ha perso per cause da accertare il controllo del mezzo.