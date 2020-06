Una banda specializzata nei furti dalle auto in sosta . A sgominarla gli agenti del commissariato di polizia di Augusta che hanno portato a termine l'operazione Take away. Nunzio Russo , 40 anni di Lentini, e Gregorio Caracciolo , 35 anni di Lentini, avevano trasformato la zona residenziale di Augusta Monte nel loro terreno di caccia. Nel mirino della banda le autovetture in sosta, con i ladri che mandavano in frantumi i finestrini asportando borse ed effetti personali.

Una banda specializzata nei furti dalle auto in sosta. A sgominarla gli agenti del commissariato di polizia di Augusta che hanno portato a termine l'operazione Take away. Nunzio Russo, 40 anni di Lentini, e Gregorio Caracciolo, 35 anni di Lentini, avevano trasformato la zona residenziale di Augusta Monte nel loro terreno di caccia. Nel mirino della banda le autovetture in sosta, con i ladri che mandavano in frantumi i finestrini asportando borse ed effetti personali.

Subito dopo si spostavano in alcune attività commerciali per utilizzare bancomat e carte prepagate. Gli agenti li hanno scovati dopo le visione delle riprese degli impianti di video sorveglianza. Nei luoghi dei furti hanno notato la presenza della stessa macchina negli istanti precedenti gli assalti. Mentre gli occhi elettronici di negozi e tabacchi hanno immortalato la presenza di Caracciolo e Russo.

In fase di esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare Caracciolo è stato rintracciato ieri nel Comune di Augusta mentre Russo Nunzio, irreperibile da mesi, a seguito di incessanti ricerche, è stato rintracciato nel pomeriggio di ieri in un immobile nel Comune di Francofonte. Entrambi sono finiti nella casa di reclusione di Augusta. Un terzo soggetto, destinatario di un avviso di garanzia, è irreperibile poiché ha spostato il proprio domicilio in Germania.