Il cadavere è stato trovato nella serata di ieri a circa mezzo miglio dal porto di Siracusa. A segnalare alla Capitaneria di porto la presenza del corpo senza vita che galleggiava in mare è stato il proprietario di una barca a vela che stava facendo rientro nella rada del capoluogo aretuseo.

A una prima ispezione cadaverica, il corpo si presenta in stato di decomposizione. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta e a breve il pubblico ministero di turno, Salvatore Grillo, dovrebbe disporre l'autopsia per fare luce sulle cause del decesso. Al momento, non è stato ancora identificato il cadavere ma gli investigatori stanno eseguendo delle verifiche sulle denunce di persone scomparse.