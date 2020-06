È di nuovo l’allarme Covid-19 a Messina. È stato chiuso in via precauzionale il pronto soccorso dell’ ospedale Papardo di Messina . Il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi ha preso questa decisione «per motivi di prudenza e cautela» , perché ieri, tra il pomeriggio e la sera, sette persone che si sono presentate al pronto soccorso sono risultate positivi al tampone effettuato per il Covid-19.

È di nuovo l’allarme Covid-19 a Messina. È stato chiuso in via precauzionale il pronto soccorso dell’ospedale Papardo di Messina. Il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi ha preso questa decisione «per motivi di prudenza e cautela», perché ieri, tra il pomeriggio e la sera, sette persone che si sono presentate al pronto soccorso sono risultate positivi al tampone effettuato per il Covid-19.

Nessuno dei sette presentava alcuna sintomatologia riconducibile al virus. Si sono recati al presidio ospedaliero per un ricovero programmato, che prevede appunto venga eseguito il test. Altri invece erano al pronto soccorso per controlli legati a ragioni sanitarie indipendenti dal coronavirus.

Come previsto dal protocollo, deciso a livello nazionale, su ciascuno di loro è stato effettuato il cosiddetto test rapido che ha dato la positività. Anche il secondo test subito eseguito ha confermato il risultato. Stamattina è stato eseguito un terzo tampone che richiederà alcune ore prima di avere i risultati. In attesa di conoscere gli esiti alcuni pazienti sono stati ricoverati, altri si trovano in isolamento domiciliare. Come prevedibile si stanno vivendo ore di apprensione anche per quanti tra il pomeriggio e la serata di ieri erano presenti al pronto soccorso.