Tre nuovi positivi e un morto per Covid-19 in Sicilia, rispetto all'ultimo aggiornamento che risale a venerdì. I dati sono stati diffusi dalla Regione. In totale dall'inizio dell'epidemia sono 3458 le persone che hanno contratto il virus e 280 quelle decedute .

Tre nuovi positivi e un morto per Covid-19 in Sicilia, rispetto all'ultimo aggiornamento che risale a venerdì. I dati sono stati diffusi dalla Regione. In totale dall'inizio dell'epidemia sono 3458 le persone che hanno contratto il virus e 280 quelle decedute.

Attualmente sono contagiate 805 individui, dei quali 34 ricoverati in ospedale. Tra i pazienti curati nei nosocomi dell'isola, quattro si trovano in rianimazione. Per 733, invece, prosegue l'isolamento domiciliare. Il dato positivo è quello riguardante le guarigioni: negli ultimi tre giorni ce ne sono state 38, in totale adesso sono 2373.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 10 (2, 155, 11); Catania, 398 (11, 578, 101); Enna, 8 (0, 388, 29); Messina, 119 (12, 387, 59); Palermo, 217 (9, 328, 38); Ragusa, 7 (0, 84, 7); Siracusa, 0 (0, 222, 29); Trapani, 14 (0, 123, 5).