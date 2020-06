Tre persone sono state denunciate per frode telematica ai danni di un cittadino di Villalba , in provincia di Caltanissetta. Si tratta di un 36enne, un 34enne, e un 23enne , tutti residenti a Napoli, che a settembre dell'anno scorso avrebbero utilizzato indebitamente la carta di credito di un 61enne.

Con la tessera sarebbe stato pagato un soggiorno in un bed and breakfast, per la somma complessiva di 620 euro, più alcune ricariche a carte prepagate. I tre, individuati dai carabinieri dopo indagini durate diversi mesi, hanno precedenti per reati simili.