Sembra la sceneggiatura di un film, invece è purà realtà quanto successo ieri a Messina, dove un 70enne, dichiarato morto dalle forze dell’ordine, dopo qualche ora si è risvegliato durante la visita del medico legale. A trovare l'anziano erano stati i vigili del fuoco, dopo la chiamata di alcuni vicini allarmati dal fatto di non avere più sue notizie.

L'uomo vive da solo nel villaggio Pace nei pressi del cimitero nella zona nord di Messina. Non rispondeva al telefono e nemeno al campanello di casa. I pompieri hanno dovuto utilizzare l’autoscala per poter accedere all’interno dell’appartamento dal balcone esterno. Sul posto sono intervenuti anche polizia e soccorritori del 118. L’uomo è stato trovato apparentemente senza vita nel bagno di casa e il personale del servizio di emergenza non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Alcune ore dopo, però, mentre il medico legale eseguiva l'ispezione sul corpo del 70enne si è accorto che era ancora vivo perchè gli ha stretto la mano. Al dottore, ancora estereffatto, non è rimasto che dare soccorso all'uomo che si è svegliato dopo un sonno talmente profondo da farlo sembrare passato a miglior vita. Potrebbe essersi trattato di un caso di catalessi, ovvero una caso di morte apparente. Sono state comunque avviate le indagini per capire cosa sia realmente accaduto.