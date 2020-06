Sono 33 i milioni di euro destinati a progetti di investimento e sviluppo a Messina. I fondi, legali ad Agenda Urbana, saranno utilizzati tramite bandi che l'Autorità urbana del capoluogo peloritana ha già pubblicato.

La Regione metterà sul piatto 3,9 milioni per progetti di sviluppo di piccole e medie imprese nelle destinazioni turistiche e per supportare prodotti e servizi per la valorizzazione del territorio. Fondi - per un importo complessivo di 11,7 milioni - serviranno anche per l'illuminazione pubblica e per il trasporto locale, piste ciclabili comprese.

Le risorse saranno destinate anche alla salvaguardia dell'ambiente: 8,1 i milioni di euro per il dissesto idrogeologico e per le azioni di contrasto all'erosione delle spiagge. La Regione, infine, ha stanziato 9,9 milioni per l'inclusione sociale: i bandi avranno come destinatari servizi per l'infanzia, i minori e gli anziani. Oltre che per il recupero di immobili per incrementare il patrimonio abitativo.

«Ancora un altro territorio siciliano - commenta il presidente della Regione Nello Musumeci - beneficia della programmazione regionale che impegna importanti risorse in un’area con grandi potenzialità che necessita di attenzione».