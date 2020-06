Un impatto fatale è costato la vita alla 35enne Milena Visalli . L'incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9, lungo la consolare Pompea a Messina . La giovane stava andando a lavoro , in una concessionaria di Sant’Agata, in sella alla sua Honda Africa Twin, quando per cause in corso di accertamento, all'altezza della piazzetta che ospita i cannoni, si è scontrata con una Fiat 600 condotta da una donna sulla sessantina.

Un impatto fatale è costato la vita alla 35enne Milena Visalli. L'incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 9, lungo la consolare Pompea a Messina. La giovane stava andando a lavoro, in una concessionaria di Sant’Agata, in sella alla sua Honda Africa Twin, quando per cause in corso di accertamento, all'altezza della piazzetta che ospita i cannoni, si è scontrata con una Fiat 600 condotta da una donna sulla sessantina.

Resta ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Al vaglio degli agenti della polizia municipale ci sarebbe una manovra da parte della conducente della piccola utilitaria. Forse una improvvisa inversione a U.

La giovane, che non avrebbe potuto evitare l'impatto ed è finita schiacciata tra la Fiat 600 e la barriera a bordo strada, è morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Inevitabili i disagi alla circolazione registrati a causa dell'incidente con lunghe code in entrambe le direzioni per diverse ore.