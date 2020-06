Forti richiami alla Sicilia danno vita alle lettere del nuovo font Sicanium . È l’ennesima trovata geniale del giovane team di iInformatica, che, dopo aver lanciato il gioco da tavola per scoprire la Sicilia e il cartone animato che vede protagonista un cagnolino che spiega ai bambini le meraviglie dell’isola, si cimenta in un alfabeto in cui ogni lettera è associata a un elemento diverso della nostra regione . Che sia storico, artistico, enogastronomico o paesaggistico, il Sicanium esprime in ogni carattere tutta la sua sicilianità, rievocando prodotti tipici, scorci, chiese, monumenti, animali.

Forti richiami alla Sicilia danno vita alle lettere del nuovo font Sicanium. È l’ennesima trovata geniale del giovane team di iInformatica, che, dopo aver lanciato il gioco da tavola per scoprire la Sicilia e il cartone animato che vede protagonista un cagnolino che spiega ai bambini le meraviglie dell’isola, si cimenta in un alfabeto in cui ogni lettera è associata a un elemento diverso della nostra regione. Che sia storico, artistico, enogastronomico o paesaggistico, il Sicanium esprime in ogni carattere tutta la sua sicilianità, rievocando prodotti tipici, scorci, chiese, monumenti, animali.

La lettera I, per esempio, è rappresentata dalla bottiglia del vino marsala, mentre il numero 3 ricorda la conformazione dell’Isola Bella. La lettera E, invece, rimanda alla Scala dei Turchi. La P è il liotru, l’elefantino che rappresenta la città di Catania, mentre la S è dedicata al fenicottero rosa e la M richiama un particolare del campanile di Messina.

«Abbiamo cercato di toccare tutte le parti della Sicilia», spiega il 27enne Demetrio Cavara, che ha lavorato all’ambizioso progetto insieme ai colleghi Federica Oddo e Gioele Gargano. «Non è stato facile - aggiunge - ma per fortuna Gioele, che si è occupato di ricavare le lettere dell’alfabeto, è riuscito nell’impresa». Risultato raggiunto, però, anche grazie al lavoro di squadra e all’affinità del gruppo. Tutti i siciliani del team, infatti, sono stati coinvolti per scovare posti, monumenti, cibi, bevande e particolarità locali. Dietro ci sono palermitani, trapanesi, catanesi, siracusani, messinesi, che si sono impegnati per rappresentare in modo equo ogni parte dell’isola.

La prima parola che hanno scritto con il nuovissimo alfabeto? Beh, neanche a dirlo, è stata proprio Sicanium. «È bello vedere come le varie lettere, combinate insieme, formino non solo la scritta che si vuole ottenere, ma anche una bella visuale di monumenti, animali e simboli ad esse collegate», dice Demetrio, che viene da Palermo. «Non abbiamo una lettera che ci sta particolarmente a cuore, sono tutte belle nella loro particolarità ed è veramente difficile scegliere la più bella».

Forse potrebbe stabilire una top ten chi ha già scaricato questo nuovissimo font, che si trova nell’app di Sicanium. «L’alfabeto è online da qualche settimana, non sappiamo ancora quanti download ci sono stati, ma in molti ci hanno scritto per mostrarci che hanno apprezzato l’idea o per chiederci una lettera fatta ad hoc. E, in fondo - conclude Demetrio - perché non accontentarli?».