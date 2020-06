Un ragazzino di 13 anni, Angelo Giovane , è morto dopo avere sbattuto la testa sull'asfalto. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, a Gela. Il ragazzino in sella alla sua bicicletta elettrica si trovava in via Recanati quando, stando a quanto ricostruito finora, nel lungo rettilineo che porta fino allo stadio comunale, avrebbe impennato con la bici . Perso l'equilibrio sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa.

Portato in ospedale a bordo di una ambulanza il ragazzo era già in gravi condizioni, i medici hanno tentato di rianimarlo ma per Angelo non c'è stato nulla da fare. Studente all'istituto comprensivo Don Milani, il ragazzino era anche un grande appassionato di moni-moto e di bici elettriche. Sull'incidente, avvenuto nella parallela di via Venezia, indagano gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica e i motivi che hanno portato alla caduta.