Ha fatto per la prima volta il suo arrivo alla stazione centrale di Reggio Calabria, ieri, il treno Frecciarossa delle 18.50 partito da Torino alle 8. Ed è persiano arrivato con qualche minuto di anticipo. A bordo 250 passeggeri che hanno occupato tutti i posti disponibili rispetto ai 500 previsti, che però non possono essere occupati interamente per rispettare le disposizioni relative all'emergenza Covid-19.

Per agevolare l’impiego dei Frecciarossa, la compagnia di navigazione Blujet ha modificato l’orario delle corse con navi e aliscafi che fanno la spola tra Messina e Reggio Calabria. Così chi ha preso il treno delle 10.10 diretto a Torino ha potuto attraversare lo Stretto alle 9.45. Giusto in tempo per salire sul convoglio.

Soddisfatti i sindacati anche se l’auspicio è che venga ammodernata la linea ferrata così da consentire anche al Frecciarossa di viaggiare alle stesse velocità che tiene da Roma in su.