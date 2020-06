Atti incendiari la notte scorsa a Siracusa . I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3 in via Vittorio Veneto per il rogo di tre mezzi - una Fiat Punto, una Fiat Panda e un Piaggio Beverly 400 - le cui fiamme hanno danneggiato anche i portono dei palazzi adiacenti.

All'alba, invece, la polizia è arrivata in via Gioberti, dove la vetrina di un negozio è stata prima sfondata usando un'autovettura come ariete per poi appiccare le fiamme all'interno. Sul posto la Scientifica, insieme a vigili del fuoco e Squadra mobile.