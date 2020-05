Diffuso il bollettino giornaliero della Protezione civile sullo stato dell'epidemia da Covid-19 nell'isola. Nelle ultime 24 ore si è registrato un nuovo decesso e un caso positivo. In totale i morti salgono così a 274, mentre le persone contagiate 3443. Attualmente ci sono 986 persone infette.

Sul fronte delle guarigioni, 13 persone sono state dichiarate negative. Il totale dalla comparsa del primo caso di coronavirus in Sicilia sale a 2183. Per quanto riguarda i ricoveri, al momento ci sono 72 persone in ospedale. Tra loro sette sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 914 persone.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 35 (0 ricoverati, 105 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 16 (3, 147, 11); Catania, 440 (25, 533, 99); Enna, 18 (2, 378, 29); Messina, 136 (24, 372, 57); Palermo, 296 (16, 246, 36); Ragusa, 18 (0, 72, 7); Siracusa, 12 (2, 210, 29); Trapani, 15 (0, 120, 5).