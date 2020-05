Sequestro da un milione di euro a Mazara del Vallo nei confronti di Vito Ingrassetto. Conosciuto come Puci, Ingrassetto, 46 anni, è stato in passato più volte condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche per rapina, porto di armi e guida senza patente ed è attualmente a processo per occupazione abusiva, furto, ricettazione e abusivismo edilizio.